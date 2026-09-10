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В Харьковской ВГА рассказали, чем грозит ВСУ попытка вскрыть «волчанский котел»

В Харьковской ВГА рассказали, чем грозит ВСУ попытка вскрыть «волчанский котел»

Попытка ВСУ деблокировать Волчанский котел, где находятся около 2 тыс. украинских военных, приведет к новым потерям.

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