Хейни – Стивенсону: «Ставлю 25% на то, что надеру тебе задницу»

Дэвин Хейни ответил на угрозы Шакура Стивенсона. «Мы с тобой можем пойти куда-нибудь и подраться. Ставлю 25% на то, что надеру тебе задницу», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хейни.
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