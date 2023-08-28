Хейни – Стивенсону: «Ставлю 25% на то, что надеру тебе задницу»

Дэвин Хейни ответил на угрозы Шакура Стивенсона. «Мы с тобой можем пойти куда-нибудь и подраться. Ставлю 25% на то, что надеру тебе задницу», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хейни.