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Где смотреть RCC 22: Штырков — Гришин — 22 сентября, во сколько начало прямой трансляции

В рамках российского промоушена Russian Cagefighting Championship 22 сентября в Екатеринбурге запланирован бой в полутяжелом весе между Иваном Штырковым и Максимом Гришиным.

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