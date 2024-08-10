Перестрелку устроили неизвестные в Краснодаре

Вечером 9 августа в Краснодаре произошла стрельба, полиция начала проверку. Об этом сообщает 360.ru. Очевидица рассказала изданию, что заметила группу из 15 иностранцев, один из которых начал стрелять из дробовика.
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