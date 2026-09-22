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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» оштрафован на 10 000 евро за то, что фанаты во время минуты молчания в честь экс-игрока «Интера» Маццолы повернулись спиной к полю и выкрикивали заряды про легенд своего клуба

«Ювентус» оштрафован за поведение фанатов, отказавшихся почтить память бывшего игрока « Интера » Сандро Маццолы , скончавшегося на 84-м году жизни.

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