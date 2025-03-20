Владимир Константинов: Какие выводы можно сделать по итогам телефонного разговора 18 марта президентов Путина и Трампа?

Какие выводы можно сделать по итогам телефонного разговора 18 марта президентов Путина и Трампа?1. Переговоры между США и РФ идут на равных — как между двумя державами, несущими ответственность за политические процессы во всём мире.
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