Детей задержали, на мать составили протокол: в Уссурийске предупредили несчастный случай

На территории Уссурийского городского округа в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Лидер", направленного на выявление несовершеннолетних нарушителей правопорядка на объектах железнодорожного транспорта, на перегоне станций Уссурийск -Уссурийск-2, инспекторы транспортной полиции совместно с сотрудниками ОБППГ пресекли проход двух подростков 16-17 лет по железнодорожному мосту, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на станции Уссурийск.