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Крупный крымский завод стал участником федерального проекта «Развитие производства станкоинструментальной промышленности»

Крупный крымский завод стал участником федерального проекта «Развитие производства станкоинструментальной промышленности»

Ваш браузер не поддерживает видео. Один из крымских заводов стал участником федерального проекта «Развитие производства станкоинструментальной промышленности», который реализуется в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации».

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