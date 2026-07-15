Крупный крымский завод стал участником федерального проекта «Развитие производства станкоинструментальной промышленности»

Ваш браузер не поддерживает видео. Один из крымских заводов стал участником федерального проекта «Развитие производства станкоинструментальной промышленности», который реализуется в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации».
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