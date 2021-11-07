Любопытно, однако

72 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горский Виктор
    Видишь ли, до 1922 г., в стране жрать было нечего. Только к 1924-26 гг., жратва в стране стала появляться. А что тако...Верните меня в СС...
  • Walery
    ((с гостиницами на сессиях была просто беда) - так это на сессиях! Ты бы еще ЧМ по футболу помянул...Верните меня в СС...
  • Walery
    Зарплата была 130 руб. на руки, авиабилет 46 руб., в полете кормили курицей, на месте можно было и в гостиницу, но э...Верните меня в СС...

Голикова - богатая женщина беднеющей медицины

Голикова - богатая женщина беднеющей медицины

Venefica Продолжу свои обзоры "успешного успеха" выдающихся российских управленцев в алфавитном порядке.

Вернуться к статье
Обсудить
Георгий Стиопич
Теперь страна пожинает плоды оптимизации, которую мадам возглавляла...
Александр Турчин
А стесняюсь с просить с чьего благословения эта мадам всё это устраивает???А вот догадайтесь с первого раза!Правильно Вы думаете!!!
Александр Лисовский
Не знаю в российском правительстве более подлой бабы чем эту су..а . Помню её слёзы когда Путин выбросил её с поста Пред. Счётной палаты . Сколько сукиных сынов она там покрывала . Когда уже со скандалом с Путиным , за два года бесполезных заявлений этой с.... коммунисты добились проверки Роснано , там завели более 100 уголовных дел и 36 воров посадили за год . Процессы идут и сейчас . Украдены сотни млрд . А. Кудрин нашёл там сотни не расследованных дел . Вернее к ним и не приступали . Путин имея лживую информацию и повязанный ОПГ уверенно вёл страну к " разбитому корыту " .
Людмила Нефедова
!!!???
Наталия
Я бы только немного изменила заголовок: Голикова- не богатая, а постоянно БОГАТЕЮЩАЯ женщина нашей БЕДНЕЮЩЕЙ медицины.
Георгий Стиопич
Медицина не беднеющая, а нищая...
Тося Кислицына
Кто бы сомневался. Вторая чубайсиха
Регина Толстоброва
Какая нахалка, не удивительно, что люди не верят этой власти и боятся прививаться.
Александр Антипин
В народе говорят-"Каков поп,такой и приход".Что скажет,то его окружение и делает.
вячеслав рюмин
Мразь путинская, уничтожившая медицину, внедряющую платную для обмана не только нищих. Ей место в солнечном Магадане на лесоповале. Все равно не скроешься.
Регина Толстоброва
Полностью согласна, ее судить давно пора. Были у нее какие-то проблемы с финансами и законом.
Евгений Алексеенко
Мужем Татьяны Голиковой, если вдруг кто-то забыл, является экс-глава Минпромторга РФ Виктор Христенко, который сейчас занимает должность президента Делового совета Евразийского экономического союза. Неплохая такая синекура. А еще в этой прекрасной семье есть очень талантливый сын Виктора и пасынок Татьяны, являющийся президентом (вот неожиданность!) фармацевтической компании "Нанолек", получившей только в 2020 году госконтрактов на 2,64 млрд рублей. "Нанолек" имеет госзаказ на вакцину. Госпожа Арбидол,цветет и пахнет и конца это
Георгий Стиопич
На лесоповал её нельзя! И так всю тайгу вырубили и в Китай продали...
Василий Кириллов
Не надо завидовать: им ведь тоже тяжело... вид у них озабоченный... Как бы: кто я? Где я? Чего,чего? Да,стало больше... Мы анализируем, работаем... И эти ответы ни о чем вполне устраивают ... И так и лепечет,лепечет,лепечет... А они с пониманием кивают,кивают, кивают... Они как бы работают, а мы как бы слухаем...А караван куда-то идет...
Vasily Golov
Голикова Зам председателя правительства России.Вот доходы художественных руководителей московский театров : Театра им.Вахтангова - 700 тыс руб/мес,Малый театр-650 тыс,МХАТ им.Чехова- >600 тыс руб/мес.Вот такие доходы задекларировали главные врачи московским больниц за 2020г.От 28 до 44 млн руб/год.Неплохие доходы показали главные врачи Н-Сибирской обл. от 5,6 млн до 16,7 млн руб/год.Пензенской обл. от 892 тыс руб до 6,135 млн руб/за 2020г.Голикова задекларировала более 14,млн руб/год Сравните ответственности.Одни за театр,больницу и государство.
Валерий К
Васья, я щас заплАчу!!!
Vasily Golov
Не плачь,утрите слезы.Не исправить положение,Элита,но иная.Майами оккупаировала элита звездно эстрадная.Просуммируйте всех.Нищета пропадет от зависти.Это один из элиты Майами
Николай Викторович Карташев
Было бы очень странно,если бы об этом не знал наш Гарант Конституции.Или живут наши чиновники по Салтыкову:"Воруют все!"
Vasily Golov
Звезды эстрады как живут?Получают социальную пенсию и не млогут содержать два дома.Один за границей,другой в Подмосковье.Нищета по Росстату.
Николай Викторович Карташев
Это уж точно.Самые бедные слои населения.После заявления Лещенко и Винокура о том,что во время пандемии им очень трудно стало и если правительство не будет их дотировать,они покинут Шоу Бизнес,думаю страна не очень уж многое потеряет от их ухода,да и куда они денутся,если только в депутаты уйдут?
Василий
Только наивный может думать что гарант об этом не знает.
Николай Викторович Карташев
Получается,что разворовывание России его вполне устраивает.Почему не понятно?
Vasily Golov
Гарант не исполнитель. У него есть МВД,ФНС,ФТС,Росфинмониторинга- исполнители.В США нет отмены налога на недвижимость.Всю жизнь платить.Для иностранцев, инвестирующих в недвижимость США, обязательны те же налоговые выплаты, что и для резидентов. Кроме этого, иностранные граждане платят федеральный налог в 10% от стоимости объекта независимо от штата.налог зависит от дохода и стоимости помещения..Каждый владелец недвижимости в США раз в год обязан уплачивать налог на собственность (property tax), который в среднем составляет 1–2% от стоимости объекта.
Vladimir Tsvetkov
Ничего нового в статье нет. Богатеющая власть у нас признак развития государства. Все это знают! Только не все правильно понимают. А вообще-то, очень грустно и противно!
Геннадий Бирюков
Выборы в Госдуму уже прошли, до выборов президента в 2024 году еще далеко, т.ч. можно подобные материалы публиковать. Власть жирует.
Ritchie Blackmore
Маски сброшены. - кто увидит нас, тот сразу ахнет...
Andrey Korolkevic
Ознакомились,прониклись отвращением...если ЭТО власть,то пипец России придёт достаточно быстро...
Ritchie Blackmore
Это "власть"
владимир второв
Это капиталистическая власть
владимир второв
Слава героям...оптимизации и пр...
Татьяна Леухина (Журавлёва)
Ее судить надо за развал медицины.
Виктор Козодоев
Вот так грабят русского Ивана, а он все не может понять, что у нас создано воровское государство. Вот она зарплата медикам
Loxxx
Голикову "мадам Арбидол" кличут. За то что пропихнула сей фуфломицин во врачебный протокол - 400 лимонов подняла.

Картина дня

наверх