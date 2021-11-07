Голикова - богатая женщина беднеющей медицины

Любопытно, однакоБизнес и финансыГоликова - богатая женщина беднеющей медицины Venefica Продолжу свои обзоры "успешного успеха" выдающихся российских управленцев в алфавитном порядке.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеоргий СтиопичТеперь страна пожинает плоды оптимизации, которую мадам возглавляла...Александр ТурчинА стесняюсь с просить с чьего благословения эта мадам всё это устраивает???А вот догадайтесь с первого раза!Правильно Вы думаете!!!Александр ЛисовскийНе знаю в российском правительстве более подлой бабы чем эту су..а . Помню её слёзы когда Путин выбросил её с поста Пред. Счётной палаты . Сколько сукиных сынов она там покрывала . Когда уже со скандалом с Путиным , за два года бесполезных заявлений этой с.... коммунисты добились проверки Роснано , там завели более 100 уголовных дел и 36 воров посадили за год . Процессы идут и сейчас . Украдены сотни млрд . А. Кудрин нашёл там сотни не расследованных дел . Вернее к ним и не приступали . Путин имея лживую информацию и повязанный ОПГ уверенно вёл страну к " разбитому корыту " .ЛНЛюдмила Нефедова!!!???НаталияЯ бы только немного изменила заголовок: Голикова- не богатая, а постоянно БОГАТЕЮЩАЯ женщина нашей БЕДНЕЮЩЕЙ медицины.Георгий СтиопичМедицина не беднеющая, а нищая...Тося КислицынаКто бы сомневался. Вторая чубайсихаРегина ТолстоброваКакая нахалка, не удивительно, что люди не верят этой власти и боятся прививаться.Александр АнтипинВ народе говорят-"Каков поп,такой и приход".Что скажет,то его окружение и делает.вячеслав рюминМразь путинская, уничтожившая медицину, внедряющую платную для обмана не только нищих. Ей место в солнечном Магадане на лесоповале. Все равно не скроешься.Регина ТолстоброваПолностью согласна, ее судить давно пора. Были у нее какие-то проблемы с финансами и законом.ЕАЕвгений АлексеенкоМужем Татьяны Голиковой, если вдруг кто-то забыл, является экс-глава Минпромторга РФ Виктор Христенко, который сейчас занимает должность президента Делового совета Евразийского экономического союза. Неплохая такая синекура. А еще в этой прекрасной семье есть очень талантливый сын Виктора и пасынок Татьяны, являющийся президентом (вот неожиданность!) фармацевтической компании "Нанолек", получившей только в 2020 году госконтрактов на 2,64 млрд рублей. "Нанолек" имеет госзаказ на вакцину. Госпожа Арбидол,цветет и пахнет и конца этоГеоргий СтиопичНа лесоповал её нельзя! И так всю тайгу вырубили и в Китай продали...Василий КирилловНе надо завидовать: им ведь тоже тяжело... вид у них озабоченный... Как бы: кто я? Где я? Чего,чего? Да,стало больше... Мы анализируем, работаем... И эти ответы ни о чем вполне устраивают ... И так и лепечет,лепечет,лепечет... А они с пониманием кивают,кивают, кивают... Они как бы работают, а мы как бы слухаем...А караван куда-то идет...VGVasily GolovГоликова Зам председателя правительства России.Вот доходы художественных руководителей московский театров : Театра им.Вахтангова - 700 тыс руб/мес,Малый театр-650 тыс,МХАТ им.Чехова- >600 тыс руб/мес.Вот такие доходы задекларировали главные врачи московским больниц за 2020г.От 28 до 44 млн руб/год.Неплохие доходы показали главные врачи Н-Сибирской обл. от 5,6 млн до 16,7 млн руб/год.Пензенской обл. от 892 тыс руб до 6,135 млн руб/за 2020г.Голикова задекларировала более 14,млн руб/год Сравните ответственности.Одни за театр,больницу и государство.Валерий КВасья, я щас заплАчу!!!VGVasily GolovНе плачь,утрите слезы.Не исправить положение,Элита,но иная.Майами оккупаировала элита звездно эстрадная.Просуммируйте всех.Нищета пропадет от зависти.Это один из элиты МайамиНиколай Викторович КарташевБыло бы очень странно,если бы об этом не знал наш Гарант Конституции.Или живут наши чиновники по Салтыкову:"Воруют все!"VGVasily GolovЗвезды эстрады как живут?Получают социальную пенсию и не млогут содержать два дома.Один за границей,другой в Подмосковье.Нищета по Росстату.Николай Викторович КарташевЭто уж точно.Самые бедные слои населения.После заявления Лещенко и Винокура о том,что во время пандемии им очень трудно стало и если правительство не будет их дотировать,они покинут Шоу Бизнес,думаю страна не очень уж многое потеряет от их ухода,да и куда они денутся,если только в депутаты уйдут?ВВасилийТолько наивный может думать что гарант об этом не знает.Николай Викторович КарташевПолучается,что разворовывание России его вполне устраивает.Почему не понятно?VGVasily GolovГарант не исполнитель. У него есть МВД,ФНС,ФТС,Росфинмониторинга- исполнители.В США нет отмены налога на недвижимость.Всю жизнь платить.Для иностранцев, инвестирующих в недвижимость США, обязательны те же налоговые выплаты, что и для резидентов. Кроме этого, иностранные граждане платят федеральный налог в 10% от стоимости объекта независимо от штата.налог зависит от дохода и стоимости помещения..Каждый владелец недвижимости в США раз в год обязан уплачивать налог на собственность (property tax), который в среднем составляет 1–2% от стоимости объекта.Vladimir TsvetkovНичего нового в статье нет. Богатеющая власть у нас признак развития государства. Все это знают! Только не все правильно понимают. А вообще-то, очень грустно и противно!ГБГеннадий БирюковВыборы в Госдуму уже прошли, до выборов президента в 2024 году еще далеко, т.ч. можно подобные материалы публиковать. Власть жирует.Ritchie BlackmoreМаски сброшены. - кто увидит нас, тот сразу ахнет...AKAndrey KorolkevicОзнакомились,прониклись отвращением...если ЭТО власть,то пипец России придёт достаточно быстро...Ritchie BlackmoreЭто "власть"владимир второвЭто капиталистическая властьвладимир второвСлава героям...оптимизации и пр...Татьяна Леухина (Журавлёва)Ее судить надо за развал медицины.Виктор КозодоевВот так грабят русского Ивана, а он все не может понять, что у нас создано воровское государство. Вот она зарплата медикамLoxxxГоликову "мадам Арбидол" кличут. За то что пропихнула сей фуфломицин во врачебный протокол - 400 лимонов подняла.Комментировать
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