Эксперт рассказал о вреде жары для автомобиля и способах защиты

Приближается одна из главных проблем автомобилистов летом — сильная жара. Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов 1 июня рассказал «Известиям» о вреде высокой температуры для автомобиля и способах спасения от поломок.
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