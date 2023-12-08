Минобороны заявило о пяти сбитых силами ПВО самолетах и вертолете ВСУ

За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне специальной военной операции три многоцелевых истребителя МиГ-29, два штурмовика Су-25, а также один вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.