Пушилин сообщил о снижении частоты атак ВСУ под Авдеевкой после фейка об Опытном

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о снижении частоты атак Вооруженных сил Украины под Авдеевкой после того, как "взятие" поселка Опытное ВСУ оказалось фейком, передает телеканал "Россия 24".
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о снижении частоты атак Вооруженных сил Украины под Авдеевкой после того, как "взятие" поселка Опытное ВСУ оказалось фейком, передает телеканал "Россия 24".
Свежие комментарии