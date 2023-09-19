Пушилин сообщил о снижении частоты атак ВСУ под Авдеевкой после фейка об Опытном

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о снижении частоты атак Вооруженных сил Украины под Авдеевкой после того, как "взятие" поселка Опытное ВСУ оказалось фейком, передает телеканал "Россия 24".