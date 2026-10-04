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Царьград

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Три преступления, за которые конфискуют автомобиль, назвали в МВД

Три преступления, за которые конфискуют автомобиль, назвали в МВД

В этих случаях, связанных с нарушениями ПДД, суд вправе конфисковать у водителя машину.Суд вправе конфисковать автомобиль у водителя, если он совершил одно из этих преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения.

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