Три преступления, за которые конфискуют автомобиль, назвали в МВД

В этих случаях, связанных с нарушениями ПДД, суд вправе конфисковать у водителя машину.Суд вправе конфисковать автомобиль у водителя, если он совершил одно из этих преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения.
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