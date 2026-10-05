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Аргументы и Факты

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Economist: колоссальный дефицит СПГ в мире может сменить его избыток

Economist: колоссальный дефицит СПГ в мире может сменить его избыток

Серьезный дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в мире, который возник на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, может обернуться его избыточным предложением в будущем, пишет журнал The Economist.

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