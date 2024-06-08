ISW: Русские, отбивая контрудары ВСУ, зажимают Купянск в «клещи»

Константин Ольшанский 7 июня 2024 г., 8:24 Группировка «Запад» оттесняет украинцев к Осколу, используя советскую «тактику глубокого боя» Подразделения группировки войск «Запад» (действует на границе Харьковской области, ЛНР и ДНР) с начала июня освободили несколько населенных пунктов и продвинулись в глубину обороны противника, сообщает Минобороны России.