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Воронежские новости

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На территории Воронежской области объявлена опасность БПЛА-атак

На территории Воронежской области объявлена опасность БПЛА-атак

Жителям региона ночью 9 ноября советуют соблюдать все необходимые меры предосторожности.Об опасности БПЛА-атаки на территории Воронежской области сообщила Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях ночью 9 ноября.

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