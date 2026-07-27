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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барко грамотно #### голову «Спартаку». Он не тупой, не требует от клуба того, что тот не может сделать». Гурцкая о требованиях хавбека по контракту

Футбольный агент  Тимур Гурцкая высказался о ситуации с контрактом полузащитника « Спартака » Эсекиэля Барко .

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