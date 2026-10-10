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США массово теряют военные базы на Ближнем Востоке

США массово теряют военные базы на Ближнем Востоке

Daniel Martinez/Zuma/TASS Если бы бывший министр иностранных дел России, князь Александр Михайлович Горчаков был сейчас американским госсекретарем, он бы сказал: США не отступают с Ближнего Востока, США сосредотачиваются.

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