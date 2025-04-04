«Своевременная и правильная инициатива»: в Госдуме обратили внимание на русофобию в турецких СМИ

Барахлом своим завалили и несьедобными овощами и фруктами, а Азербайджан ещё и непомерными ценами

Анатолий Зотов

Турки извечные враги России. Все знают. Но могут быть временными союзниками и этим надо пользоваться. Что сейчас и происходит. Главное вовремя понять, что пора....