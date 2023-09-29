Названо главное окрашивание осени, и оно вам точно понравится

Названо главное окрашивание осени, и оно вам точно понравитсяМаксим Рокицкий, топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор Парикмахерской BLK, рассказал, кому подойдет «свечное» окрашивание.
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