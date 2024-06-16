Пять часов до финиша «Ле-Мана»: Шварцман вернулся в сражение за победу

Пять часов до финиша «Ле-Мана»: Шварцман вернулся в сражение за победуMichelin MotorsportДо финиша 92-го в истории суточного марафона 24 часа Ле-Мана осталось пять часов, которые обещают стать невероятно захватывающими и непредсказуемыми.