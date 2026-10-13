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Царьград

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На Кубани завод минералки оштрафовали на 70 тысяч за экс-полицейского

На Кубани завод минералки оштрафовали на 70 тысяч за экс-полицейского

Минераловодческое предприятие в Горячем Ключе не уведомило власти о найме бывшего сотрудника ОМВД, что привело к штрафам для компании и её гендиректора на общую сумму 70 тыс.

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