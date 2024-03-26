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Непомнящий о патриотизме: «Родина может быть государством и со знаком «плюс», и со знаком «минус», но ее не выбирают. Это святое. Россия для меня – самая великая страна»

«Знаете, как трудно мне было во время перестройки? В газетах писали: «Зачем мы победили в Великой Отечественной войне, если все страны, которые мы победили, живут лучше нас?» Это страшно коробило.

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