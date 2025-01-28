Карьерный консультант Валинуров: сменив работу, можно поменять всю жизнь

Смена работы после длительной занятости на одном месте может казаться большим риском, однако это реальный способ изменить жизнь и открыть новые перспективы, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров.
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