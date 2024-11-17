В субботу в Выборге был побит температурный рекорд

Воздух прогрелся до плюс 9 градусов Волна тепла с Атлантики в субботу достигла Санкт-Петербурга, однако до нового температурного рекорда Северной столице не хватило больше градуса, а вот в Выборге рекорд был зафиксирован, рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии