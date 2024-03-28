Полянский заявил о выдаче Косово карт-бланша на бесчинства против сербов

Западные страны выдали косовским властям карт-бланш на бесчинства в отношении сербского населения. Об этом 28 марта заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности.
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