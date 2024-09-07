Автовладельцы рискуют разориться: техсервисы поднимают цены, а запчасти дорожают

На нехватку денег на ремонт авто пожаловались более 40% россиян. Как следует из опроса, проведенного специалистами сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод» и Группы «Ренессанс Страхование», большинство автовладельцев из разных городов страны столкнулись с ростом цен на автозапчасти и ремонт автомобилей.