Автовладельцы рискуют разориться: техсервисы поднимают цены, а запчасти дорожают

На нехватку денег на ремонт авто пожаловались более 40% россиян. Как следует из опроса, проведенного специалистами сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод» и Группы «Ренессанс Страхование», большинство автовладельцев из разных городов страны столкнулись с ростом цен на автозапчасти и ремонт автомобилей.
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