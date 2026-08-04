Валентин Щербаков

Вот же наркошные долбодятлы. Сначала устроили РОССИИ беспредел, ничего особенного, в течение 40 дней, не достигли, кроме гибели детей, мирных жителей и разрушения гражданских складов, никто не пострадал. А теперь подавай им "воздушное перемирие". Отсосите, гниды нацистско-бандеровские, теперь каждый день и ночь ждите смерть и разруху с потерей территорий...