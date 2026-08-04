Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев предлагает Москве разные варианты перемирия: в воздухе, приостановку ударов по энергетике, а также заморозку боевых действий по линии фронта и начало переговоров.
Киев запросил «воздушное перемирие»: сорок дней спецоперации Зеленского сегодня истекли, а наши ракеты летят
Комментарии
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Валентин Щербаков
Вот же наркошные долбодятлы. Сначала устроили РОССИИ беспредел, ничего особенного, в течение 40 дней, не достигли, кроме гибели детей, мирных жителей и разрушения гражданских складов, никто не пострадал. А теперь подавай им "воздушное перемирие". Отсосите, гниды нацистско-бандеровские, теперь каждый день и ночь ждите смерть и разруху с потерей территорий...
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Леша и Лора Мусликовы
КРАСНОРЕЧИВЫЙ, но незаслуженный "украиной", культурный комментарий. Краткость-сестра таланта. Согнутая рука в локте была бы некультурнее, но тоже очень показательным жестом.
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Юрий Николаев
Лихо! ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
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