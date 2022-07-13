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Как сэкономить на строительстве?

Как сэкономить на строительстве?

Экономить на стройматериалах, проекте или профессиональной строительной бригаде - это плохие идеи, которые в итоге ведут к удорожанию строительства.

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