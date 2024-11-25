В России самым коротким световым днем станет 21 декабря

Длина светового дня в России и других странах Северного полушария Земли 21 декабря сократится до минимального значения в году — 6 часов 59 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
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