Дети-сироты из Искитима получили сертификаты на жилье стоимостью 1,6 млн рублей

Четыре сертификата на приобретение жилья выданы сегодня детям-сиротам в Искитиме. Обеспечение квартирами в такой форме впервые реализовано на территории Новосибирской области, хотя в самом областной центре вручены уже около сотни сертификатов.
Четыре сертификата на приобретение жилья выданы сегодня детям-сиротам в Искитиме. Обеспечение квартирами в такой форме впервые реализовано на территории Новосибирской области, хотя в самом областной центре вручены уже около сотни сертификатов.
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