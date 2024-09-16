«В двух шагах от работы». Российским подросткам хотят разрешить работу в выходные

Сейчас несовершеннолетних запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни. Но для ребят от 14 до 18 лет, которые поехали трудиться в составе подростковых отрядов в структуре Российских студотрядов, — а таких в 2023 году было больше 21 тысячи, — предлагают сделать исключение.
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