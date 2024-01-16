«С людьми, кто влезал в жизнь семьи, моим детям делать нечего», – Ксения Бородина запретила любовнице Омарова подходить к своей дочери

Ксения Бородина опять заговорила с подписчиками о личном. 40-летняя телеведущая порассуждала на тему общения своих дочерей с отцами.
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