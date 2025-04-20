Откуда на Руси пошла традиция на Пасху биться яйцами и как это делать

Обычай биться яйцами на Пасху имеет глубокие корни и является одной из самых популярных традиций, связанных с празднованием Воскресения ХристоваОбычай биться яйцами на Пасху имеет глубокие корни и является одной из самых популярных традиций, связанных с празднованием Воскресения Христова.
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