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Калужские новости

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Откуда на Руси пошла традиция на Пасху биться яйцами и как это делать

Откуда на Руси пошла традиция на Пасху биться яйцами и как это делать

Обычай биться яйцами на Пасху имеет глубокие корни и является одной из самых популярных традиций, связанных с празднованием Воскресения ХристоваОбычай биться яйцами на Пасху имеет глубокие корни и является одной из самых популярных традиций, связанных с празднованием Воскресения Христова.

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