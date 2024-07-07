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Региональная Юридическая Служба

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Никас Сафронов рассказал как оставил своего брата без всех сбережений

Никас Сафронов рассказал как оставил своего брата без всех сбережений

Фото: tvcenter.ru Народный художник России Никас Сафронов поведал «Московскому Комсомольцу» курьезную, но печальную историю о том, как он по неосторожности лишил своего брата Владимира крупной суммы денег.

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