Никас Сафронов рассказал как оставил своего брата без всех сбережений

Фото: tvcenter.ru Народный художник России Никас Сафронов поведал «Московскому Комсомольцу» курьезную, но печальную историю о том, как он по неосторожности лишил своего брата Владимира крупной суммы денег.
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