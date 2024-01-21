Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Командир танкового взвода Саймон рассказал, как вел бой после подрыва на мине

Командир танкового взвода Саймон рассказал, как вел бой после подрыва на мине

Командир танкового взвода мотострелкового соединения армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным «Саймон» в перерывах между боевыми задачами рассказал о своем самом запоминающемся бою с противником.

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