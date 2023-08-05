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"А куда смотрит МВД?". Мигранты в Москве легко покупают российский паспорт – ценник просто смешной

"А куда смотрит МВД?". Мигранты в Москве легко покупают российский паспорт – ценник просто смешной

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Тут оказывается мигранты в Москве могут легко купить российский паспорт.

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Комментарии
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Евгений Мельников
Как говорил Остап Бендер: &quot;Грустно девицы!&quot;
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16 час.
LS
Liudmila Solodko
Один только сертификат о здоровье 15 тысяч, в уфмс ещё 15 сборы, переводы документов не три копейки, а если ещё и справку о знании языка покупать, тут ничего не покупая и то под 50 выходит, что за бизнес такой. Так может есть кто эти издержки оплачивает, пусть ФСБ поинтересуется.
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16 час.
Тамара Елисеева
Кошмар.., кто же остановит эти кишлаки и бездарных, и безграмотных черно… опых??
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13 час.

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