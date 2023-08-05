"А куда смотрит МВД?". Мигранты в Москве легко покупают российский паспорт – ценник просто смешной

LS

Liudmila Solodko

Один только сертификат о здоровье 15 тысяч, в уфмс ещё 15 сборы, переводы документов не три копейки, а если ещё и справку о знании языка покупать, тут ничего не покупая и то под 50 выходит, что за бизнес такой. Так может есть кто эти издержки оплачивает, пусть ФСБ поинтересуется.