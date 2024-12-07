Запад должен сосредоточиться на спасении остатков Украины. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на высказывание главы норвежского МИД, призвавшего обеспечить победу киевского режима.
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