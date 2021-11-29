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Непривитых, но переболевших недавно коронавирусом тюменцев запретили отстранять от работы

Непривитых, но переболевших недавно коронавирусом тюменцев запретили отстранять от работы

Власти Тюменской области разъяснили, может ли быть отстранен от работы сотрудник, имеющий документ о наличии антител и переболевший коронавирусом.

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