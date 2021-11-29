Непривитых, но переболевших недавно коронавирусом тюменцев запретили отстранять от работы

Власти Тюменской области разъяснили, может ли быть отстранен от работы сотрудник, имеющий документ о наличии антител и переболевший коронавирусом.
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