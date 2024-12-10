В Японии сообщили о дате начала эксплуатации второго реактора АЭС «Симанэ»

Коммерческая эксплуатация второго реактора японской АЭС «Симанэ», который был остановлен в 2012 году после аварии АЭС «Фукусима — 1» и 7 декабря был перезапущен, начнется 10 января 2025 года, говорится в опубликованном 10 декабря сообщении пресс-службы компании-оператор станции Chugoku Electric Power.
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