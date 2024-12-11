Рязанцам объяснили, как прекратить исполнительное производство по кредитам участников СВО

1 декабря 2024 гола расширены гарантии для граждан, принимающих участие в специальной военной операцииУправление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области пояснило, что и как нужно сделать для прекращения исполнительного производства по кредитным обязательствам в отношении должника-участника специальной военной операции или его супруга/супруги.