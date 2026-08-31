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FiNE NEWS

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Посол России в Брюсселе Денис Гончар о рисках вовлечения Европы в украинский конфликт

Посол России в Брюсселе Денис Гончар выразил мнение, что действия НАТО по вовлечению европейских стран в конфликт на Украине представляют собой авантюристические и крайне опасные шаги.

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