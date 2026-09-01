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Иркутск Сегодня

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Роспотребнадзор назвал водоемы Иркутской области с некачественной водой

В регионе нет ни одного официально разрешенного места для купания — таков неутешительный итог проверок воды в водных объектах, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов Приангарья.

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