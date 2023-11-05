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Нейросети проследят за атомными станциями. Алгоритм должен не допустить возгораний

Нейросети проследят за атомными станциями. Алгоритм должен не допустить возгораний

Ученые из Томского политехнического университета разработали нейросетевой алгоритм для обнаружения, локализации и ликвидации возгораний на объектах атомной промышленностиКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТПУ, ученые собрали обширную базу данных и обучили нейросеть, которая с учетом специфики технологического процесса может идентифицировать причину возгорания или другой внештатной ситуации, местоположение, тип и характеристики очага пожара.

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