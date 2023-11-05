Нейросети проследят за атомными станциями. Алгоритм должен не допустить возгораний

Ученые из Томского политехнического университета разработали нейросетевой алгоритм для обнаружения, локализации и ликвидации возгораний на объектах атомной промышленностиКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТПУ, ученые собрали обширную базу данных и обучили нейросеть, которая с учетом специфики технологического процесса может идентифицировать причину возгорания или другой внештатной ситуации, местоположение, тип и характеристики очага пожара.