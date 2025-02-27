В последние дни февраля погода в Петербурге будет преимущественно облачной

Температура составит +2…+4 градуса Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что завтра к городу с юго-запада приблизится зона осадков, ожидается небольшой мокрый снег, который будет быстро таять.
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