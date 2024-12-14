Нет газа? Холодно? Во всем виновата погода — минэнерго Узбекистана

Метановые заправки в Ташкенте либо закрыты, либо работа их ограничена, низкое давление газа, дефицит энергии являются следствием холодного декабря и власти различных уровней, которые отчитались о готовности республики к осенне-зимнему сезону, ни причем, заявил пресс-секретарь министра энергетики Узбекистана Хасан Ташходжаев, пишет 13 декабря издание Kun.