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Нет газа? Холодно? Во всем виновата погода — минэнерго Узбекистана

Нет газа? Холодно? Во всем виновата погода — минэнерго Узбекистана

Метановые заправки в Ташкенте либо закрыты, либо работа их ограничена, низкое давление газа, дефицит энергии являются следствием холодного декабря и власти различных уровней, которые отчитались о готовности республики к осенне-зимнему сезону, ни причем, заявил пресс-секретарь министра энергетики Узбекистана Хасан Ташходжаев, пишет 13 декабря издание Kun.

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