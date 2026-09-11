❗️В военном следственном управлении СК России по Южному военному округу для граждан организованы различные каналы связи с руководством ведомства

В военном следственном управлении СК России по Южному военному округу для граждан организованы различные каналы связи с руководством ведомства Врид руководителя Управления - Васильев Дмитрий Аманович 🏢 Адрес: 344004, г.
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