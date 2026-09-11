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Новости южных регионов

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❗️В военном следственном управлении СК России по Южному военному округу для граждан организованы различные каналы связи с руководством ведомства

❗️В военном следственном управлении СК России по Южному военному округу для граждан организованы различные каналы связи с руководством ведомства

В военном следственном управлении СК России по Южному военному округу для граждан организованы различные каналы связи с руководством ведомства   Врид руководителя Управления - Васильев Дмитрий Аманович   🏢 Адрес: 344004, г.

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