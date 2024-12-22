ДЕЖАВЮ: ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА С РАЗНЫХ СТОРОН. НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

Дежавю означает, что вы уже съели эту пиццу, но по какой-то причине вы голодны. Дежавю: изучаем явление с разных сторон Дежавю: изучаем явление с разных сторон Аннотация: В данной статье рассматривается феномен дежавю как сложное когнитивное явление, охватывающее стык психологии, нейрофизиологии и метафизики.
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