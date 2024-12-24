Тела трех человек обнаружили в квартире на Камчатке

В городе Вилючинск Камчатского края были обнаружены тела трех человек. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, тела 52-летнего и 64-летнего мужчин, а также 46-летней женщины были обнаружены 19 декабря в квартире одного из многоэтажных домов на улице 50 лет ВЛКСМ микрорайона Рыбачий.
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