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Тела трех человек обнаружили в квартире на Камчатке

Тела трех человек обнаружили в квартире на Камчатке

В городе Вилючинск Камчатского края были обнаружены тела трех человек. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, тела 52-летнего и 64-летнего мужчин, а также 46-летней женщины были обнаружены 19 декабря в квартире одного из многоэтажных домов на улице 50 лет ВЛКСМ микрорайона Рыбачий.

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