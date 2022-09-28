В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело в отношении супругов-аферистов

Следственным подразделением СУ Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя и его 47-летней супруги по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.