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В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело в отношении супругов-аферистов

В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело в отношении супругов-аферистов

Следственным подразделением СУ Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя и его 47-летней супруги по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

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